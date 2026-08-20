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Волонтёры провели в Пушкине вечер в честь Дня защиты бездомных животных

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Вечер, посвящённых Всемирному дню защиты бездомных животных, провели в Пушкине члены организации «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В ходе встречи собравшиеся обсудили эковолонтёрство и тесную связь заботы об окружающей среде с помощью бездомным животным.

«В рамках мероприятия также состоялся мастер-класс по изготовлению игрушек для собак», — говорится в сообщении.
Игрушки передадут животным, содержащимся в приютах.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает помощь в организации мероприятий, страхование жизни и здоровья участников волонтёрского движения на время проведения акций, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО, выплату грантов на реализацию проектов и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
Лев Каштанов

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