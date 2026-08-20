Волонтёры провели в Пушкине вечер в честь Дня защиты бездомных животных
Вечер, посвящённых Всемирному дню защиты бездомных животных, провели в Пушкине члены организации «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе встречи собравшиеся обсудили эковолонтёрство и тесную связь заботы об окружающей среде с помощью бездомным животным.
«В рамках мероприятия также состоялся мастер-класс по изготовлению игрушек для собак», — говорится в сообщении.Игрушки передадут животным, содержащимся в приютах.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает помощь в организации мероприятий, страхование жизни и здоровья участников волонтёрского движения на время проведения акций, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО, выплату грантов на реализацию проектов и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.