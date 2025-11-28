Учителя физкультуры и школьники выступили на турнире «Тот самый физрук» в Щёлкове

28 ноября 2025, 22:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В Щёлкове прошёл зональный этап Всероссийского турнира «Тот самый физрук», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Соревнования устроили в Универсальном спорткомплексе «Подмосковье» в рамках проекта «Школьная лига» при поддержке Общероссийского общественного движения «Здоровое отечество».





Это многоэтапное физкультурно-спортивное мероприятие, цель которого – популяризировать профессию учителя физкультуры и массовый спорт среди жителей области. Команда состоит из школьника и преподавателя. Вместе они сдают нормы ГТО, доказывая, что настоящая сила – в единстве и взаимной поддержке.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково



В Щёлково приехали местные команды, а также спортсмены из Фрязина, Королёва, Пушкинского, Мытищ, Звёздного городка и Лосино-Петровского. Городской округ Щёлково представили восемь команд учителей физкультуры и их воспитанников.

«Перед началом соревнований перед ребятами с приветственным словом выступил амбассадор движения «Здоровое Отечество», олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко. Затем он провёл для ребят разминку, которая подготовила команды к состязаниям – подъёму туловища, наклону вперёд с гимнастической скамьи, прыжку в длину с места и полосе препятствий», – рассказали в пресс-службе.