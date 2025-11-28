В Щёлкове 7 декабря состоятся масштабные соревнования по брейк-дансу

28 ноября 2025, 21:20

Видео: Федерация брейкинга г. о. Щёлково

В Щёлкове 7 декабря проведут чемпионат и первенство городского округа по брейк-дансу. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Соревнования пройдут в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Подмосковье». За звание лучших сразятся юноши и девушки в разных возрастных категориях от семи до 16 лет и старше. Помимо этого, будет проводиться командный турнир среди участников от 10 до 15 лет.

«Судейский корпус представят двукратный чемпион России по брейкингу, победитель многих баттлов за рубежом Mark Beard, а также чемпионка России и вице-чемпионка Европы Vavi. За ритм мероприятия будет отвечать DJ Rafim Soul Circle, а его голосом станет MC Kazak BreakLab», – отметили в администрации.