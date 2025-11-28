В Щёлкове члены Торгово-промышленной палаты поделились опытом с бизнесом

28 ноября 2025, 21:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В Щёлкове состоялась встреча муниципальной Торгово-промышленной палаты с бизнес-сообществом. Темами обсуждения стали стратегии развития, механизмы поддержки и минимизация рисков для предпринимателей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Ценными знаниями и практическим опытом с участниками поделились приглашённые спикеры. Так, исполнительный директор Московского областного гарантийного фонда Светлана Березина представила детальный алгоритм получения финансовой поддержки, подкреплённый практическими примерами. Член Совета Щёлковской ТПП и гендиректор ООО «Архимед» Владислав Костыков описал успешный опыт участия в региональных программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, внедрения бережливого производства на своем предприятии.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково





«Уверена, что полученные знания станут надёжным фундаментом для дальнейшего успешного развития бизнеса каждого участника», – отметила председатель Щёлковской ТПП Мария Тарасова.