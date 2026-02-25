Достижения.рф

Учёные Черноголовки и Кубы вместе разрабатывают препарат от болезни Альцгеймера

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Иван Петрушин

Учёные Черноголовки обсудили с директором кубинского НИИ Митчеллом Вальдесом Сосой совместную разработку инновационного лекарственного препарата. Одно из его свойств – замедление развития болезни Альцгеймера, передаёт корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье» Иван Петрушин.



Цель российско-кубинского проекта – открытие механизмов действия новой перспективной молекулы для лечения социально значимых болезней. Кубинский центр нейронауки CNEURO предоставляет препарат собственной разработки. А черноголовские учёные при поддержке компании «Фармасинтез» занимаются доклиническими испытаниями препарата.

«Это будет комплексное исследование, во время которого лекарство испытают на грызунах с разными формами и стадиями болезни Альцгеймера», – рассказал старший научный сотрудник, руководитель группы моделирования протеинопатий Кирилл Чапров.

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Иван Петрушин

По его словам, доклинические испытания планируют завершить в 2027 году, чтобы как можно скорее вывести на рынок препарат на основе этой молекулы.
Лора Луганская

