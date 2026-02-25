Жители Подмосковья смогут в субботу бесплатно пройти онкоскрининг

25 февраля 2026, 12:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области 28 февраля состоится День открытых дверей. Жители региона смогут бесплатно проверить здоровье и получить консультации, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Желающим старше 18 лет будут доступны консультация онколога, обследование на новообразования кожи, скрининг для выявления рисков онкозаболеваний дыхательных путей и пищеварительной системы.



Женщины смогут пройти цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желёз, мужчины – сдать ПСА-тест для оценки рисков развития рака простаты.

«Мы создаём максимально удобные условия для профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний. Своевременное обследование – это возможность выявить болезнь на ранней стадии и сохранить здоровье. Пройти скрининг можно бесплатно по полису ОМС», – напомнил зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.