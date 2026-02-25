Жители Подмосковья смогут в субботу бесплатно пройти онкоскрининг
В центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области 28 февраля состоится День открытых дверей. Жители региона смогут бесплатно проверить здоровье и получить консультации, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Желающим старше 18 лет будут доступны консультация онколога, обследование на новообразования кожи, скрининг для выявления рисков онкозаболеваний дыхательных путей и пищеварительной системы.
Женщины смогут пройти цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желёз, мужчины – сдать ПСА-тест для оценки рисков развития рака простаты.
«Мы создаём максимально удобные условия для профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний. Своевременное обследование – это возможность выявить болезнь на ранней стадии и сохранить здоровье. Пройти скрининг можно бесплатно по полису ОМС», – напомнил зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.День открытых дверей состоится в предстоящую субботу с 9 до 14 часов. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований при их наличии.
Адреса и телефоны центров можно найти на портале онкологической службы Московской области.