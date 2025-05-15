В Московской области стартовал новый этап маркировки товаров

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С мая вступил в силу новый этап обязательной маркировки товаров — теперь производители и импортёры обязаны наносить специальные коды на упаковки целого ряда продуктов. В их числе — не только мыло, моющие и чистящие средства, но и популярные снеки: чипсы, сухарики, гренки, попкорн, начос, хлебцы и кукурузные палочки, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова