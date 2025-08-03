Украина ввела санкции против капитанов судов российского «теневого флота»

03 августа 2025, 18:35

Зеленский ввёл санкции против 94 капитанов судов «теневого флота» России

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в санкционный список 94 капитанов российского «теневого флота» и пять российских компаний. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.







«Подготовлены три санкционных пакета. И первый пакет уже сегодня применен — санкции против капитанов российского теневого флота», — заявил Зеленский.