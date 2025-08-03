Украина ввела санкции против капитанов судов российского «теневого флота»
Зеленский ввёл санкции против 94 капитанов судов «теневого флота» России
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в санкционный список 94 капитанов российского «теневого флота» и пять российских компаний. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Подготовлены три санкционных пакета. И первый пакет уже сегодня применен — санкции против капитанов российского теневого флота», — заявил Зеленский.По словам украинского лидера, Киев будет координировать введённые ограничения с партнёрскими странами, чтобы обеспечить их действие в большинстве юрисдикций.
Согласно указу, опубликованному на сайте президента Украины, под санкции попали 94 человека из России, Грузии, Мьянмы, Бангладеш, Китая и других стран. Также ограничения введены против пяти российских компаний: ООО «Арго Танкер Групп», ООО «Газпромнефть Шиппинг», ООО «СКФ ЭКО», ООО «СКФ Приразломное» и ООО «СКФ ТМ».