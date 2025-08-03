В Германии дали России совет из-за ультиматума Трампа
Военный эксперт из Германии Томас Тайнер дал России совет в связи с ультиматумом американского лидера Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Bild.
По мнению эксперта, российскому руководству достаточно просто проигнорировать ультиматум Трампа. Тайнер подчеркнул, что в этом случае ничего не произойдет.
До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин проигнорировал ультиматум Трампа на переговорах с Лаосом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ультиматум Дональда Трампа «принят к сведению», но без конкретных шагов.
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