В Германии дали России совет из-за ультиматума Трампа

03 августа 2025, 18:04

Bild: если Россия проигнорирует ультиматум США, то ничего не произойдет

Фото: iStock/Ruma Aktar

Военный эксперт из Германии Томас Тайнер дал России совет в связи с ультиматумом американского лидера Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Bild.