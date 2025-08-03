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Зеленский назвал имя нового командующего Воздушными силами Украины

Владимир Зеленский назначил Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Украины
Фото: Istock/Ruslan Lytvyn

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Telegram-канале назвал имя нового командующего Воздушными силами Украины.



Николай Олещук, занимавший место главы ВС был отправлен в отставку после потери первого из поставленных западными странами истребителя F-16.

«Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины», — написал Зеленский.
Кривоножко исполнял обязанности командующего ВВС Украины с августа 2024 года, а с 2015 года он занимал пост командира воздушного командования «Центр». По словам Зеленского, наиболее важной задачей для нового командующего станет комплексное обеспечение боевой авиации страны и сил ПВО.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утратил политический инстинкт и стал одержим властью.
Ольга Щелокова

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