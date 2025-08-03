Зеленский назвал имя нового командующего Воздушными силами Украины
Владимир Зеленский назначил Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Telegram-канале назвал имя нового командующего Воздушными силами Украины.
Николай Олещук, занимавший место главы ВС был отправлен в отставку после потери первого из поставленных западными странами истребителя F-16.
«Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины», — написал Зеленский.Кривоножко исполнял обязанности командующего ВВС Украины с августа 2024 года, а с 2015 года он занимал пост командира воздушного командования «Центр». По словам Зеленского, наиболее важной задачей для нового командующего станет комплексное обеспечение боевой авиации страны и сил ПВО.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утратил политический инстинкт и стал одержим властью.