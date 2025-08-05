Улицы Павловского Посада готовят к крестному ходу в честь Дня города
День города отметят в Павловском Посаде 23 августа. В честь праздника запланирован крестный ход. Подготовку улиц к проведению этого мероприятия обсудил глава городского округа Денис Семёнов в ходе совещания с представителями ведомств, городских служб и ресурсоснабжающих организаций.
В частности, Мосводоканал должен привести в порядок те улицы, где проводилась замена труб.
«Держим на контроле замену сетей по адресу 1 Мая, дом №40Б, где подрядчик приступил к работам. Проект должен быть завершён до конца лета — с восстановлением благоустройства и асфальтового покрытия», — сказал Денис Семёнов.На совещании также доложили, что ремонт фонтана в посёлке Большие Дворы завершат в течение двух недель. Кроме того, глава округа дал поручение до 1 сентября завершить строительство тротуара от учреждения допобразования «Истоки» до СНТ «Озерки».