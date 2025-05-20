Ветеринары Подмосковья готовят пострадавшего в ДТП под Истрой лосенка к операции

20 мая во всём мире отмечается Всемирный день пчёл — памятная дата, учреждённая Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году по инициативе Словении. Праздник приурочен ко дню рождения словенского художника и пчеловода Антона Янши, одного из основоположников современного пчеловодства, родившегося в 1734 году, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.