Ветеринары Подмосковья готовят пострадавшего в ДТП под Истрой лосенка к операции

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
18 мая в муниципальном округе Истра, в районе «Княжье Озеро», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детёныша лося. Животное попало под колёса легкового автомобиля.
Вечером 19 мая лосёнка доставили в ветеринарную клинику, специализирующуюся на лечении лошадей, где ему оказывают необходимую помощь. Транспортировка проходила под седацией, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ситуация находится под контролем Государственной ветеринарной службы Московской области, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия региона. По словам ветеринаров, спасшего лосёнка ласково называют Илюшей — за его силу и стойкость, проявленные в борьбе за жизнь.
При поступлении в клинику у животного было зафиксировано тяжёлое состояние: температура тела опустилась до 35 градусов, наблюдалась выраженная слабость. Ветеринары обработали раны, провели инфузионную терапию с использованием физраствора и витаминов. Утром 20 мая состояние лосёнка оценивается как стабильно удовлетворительное, на задние конечности наложен временный гипс.
Во второй половине дня планируется проведение операции по остеосинтезу — хирургическому восстановлению повреждённых костей. В дальнейшем лосёнка планируют перевезти в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров».
Читайте также:
Камеры-фотоловушки фиксируют нарушителей в подмосковных лесах
Лётчик-наблюдатель выявил лесной пожар в километре от подмосковной деревни
О состоянии родственника в больнице по номеру 122 узнали 17,9 тыс. жителей Подмосковья
Ситуация находится под контролем Государственной ветеринарной службы Московской области, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия региона. По словам ветеринаров, спасшего лосёнка ласково называют Илюшей — за его силу и стойкость, проявленные в борьбе за жизнь.
При поступлении в клинику у животного было зафиксировано тяжёлое состояние: температура тела опустилась до 35 градусов, наблюдалась выраженная слабость. Ветеринары обработали раны, провели инфузионную терапию с использованием физраствора и витаминов. Утром 20 мая состояние лосёнка оценивается как стабильно удовлетворительное, на задние конечности наложен временный гипс.
Во второй половине дня планируется проведение операции по остеосинтезу — хирургическому восстановлению повреждённых костей. В дальнейшем лосёнка планируют перевезти в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров».
Читайте также:
Камеры-фотоловушки фиксируют нарушителей в подмосковных лесах
Лётчик-наблюдатель выявил лесной пожар в километре от подмосковной деревни
О состоянии родственника в больнице по номеру 122 узнали 17,9 тыс. жителей Подмосковья
Дайана Хусинова