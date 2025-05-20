Ветеринары признали состояние сбитого под Истрой лосёнка удовлетворительным

Видео: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Пострадавшему в ДТП в Подмосковье лосёнку обеспечили особый режим в ветеринарной клинике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там отметили, что состояние животного оценивается как стабильное, удовлетворительное. На 20 мая намечена вторая операция.
«При поступлении в клинику врачи диагностировали тяжёлое состояние животного, температура тела упала до 35 градусов, лосёнок был обессилен. Ему обработали раны, поставили капельницу с физраствором и витаминами. Наутро состояние животного оценивается ветеринарами как стабильное удовлетворительное, на задние конечности наложен временный гипс. Сегодня планируется проведение операции остеосинтеза – хирургического метода лечения переломов и восстановления целостности костей. В дальнейшем животное перевезут в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров», – рассказали в министерстве.Лосёнок в удовлетворительном состоянии, подтвердили в пресс-службе национального парка «Лосиный остров».
«Лося прооперировали, сейчас его состояние удовлетворительное. Наши сотрудники выезжают в клинику осмотреть животное и вместе с лечащими ветеринарами обсудить программу дальнейшей реабилитации», – рассказали в пресс-службе Агентству городских новостей «Москва».Ранее сообщалось, что вечером 18 мая в муниципальном округе Истра водитель автомобиля сбил на трассе молодого лося. Животное с переломанными ногами лежало на обочине больше суток, не получая помощи. В ситуацию вмешались местные жители, и минувшим вечером пострадавшего доставили в ветеринарную клинику в Дмитрове.
Как заявили в Минсельхозпроде Московской области, ведомство, курирующее ветеринарную службу, держит на контроле оказание животному помощи.
Тем временем Прокуратура держит под контролем состояние здоровья животного и продолжает проверку по факту несвоевременного реагирования на происшествие со стороны экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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Лора Луганская