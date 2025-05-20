Ветеринары признали состояние сбитого под Истрой лосёнка удовлетворительным

Пострадавшему в ДТП в Подмосковье лосёнку обеспечили особый режим в ветеринарной клинике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там отметили, что состояние животного оценивается как стабильное, удовлетворительное. На 20 мая намечена вторая операция.