Умные технологии 35 000 раз помогли жителям Подмосковья оформить выплату на питание

08 июля 2026, 17:19

оригинал Фото: Медиасток.рф

Жители Подмосковья с начала года подали более 35 000 онлайн-заявлений на выплату на питание. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Быстро и правильно оформить меру поддержки помогают умные технологии на региональном портале госуслуг. Онлайн-услуга доступна в разделе «Семья» – «Маткапитал и выплаты». Для её оформления нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА.

«Умный сервис автоматически заполнит персональные данные заявителя и его ребёнка, взяв их из личного кабинета госуслуг и информационных систем Минсоцразвития Подмосковья. Сервис также проверит право заявителя на выплату, статус предыдущих аналогичных обращений и наличие действующей меры поддержки. Прикреплённые к заявлению документы проверит искусственный интеллект. В случае ошибки ИИ покажет предупреждение на экране. Это позволит оперативно заменить некорректный документ до отправки в ведомство», – отметили в пресс-службе.