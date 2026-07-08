Умные технологии 35 000 раз помогли жителям Подмосковья оформить выплату на питание
Жители Подмосковья с начала года подали более 35 000 онлайн-заявлений на выплату на питание. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Быстро и правильно оформить меру поддержки помогают умные технологии на региональном портале госуслуг. Онлайн-услуга доступна в разделе «Семья» – «Маткапитал и выплаты». Для её оформления нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА.
«Умный сервис автоматически заполнит персональные данные заявителя и его ребёнка, взяв их из личного кабинета госуслуг и информационных систем Минсоцразвития Подмосковья. Сервис также проверит право заявителя на выплату, статус предыдущих аналогичных обращений и наличие действующей меры поддержки. Прикреплённые к заявлению документы проверит искусственный интеллект. В случае ошибки ИИ покажет предупреждение на экране. Это позволит оперативно заменить некорректный документ до отправки в ведомство», – отметили в пресс-службе.В Мингосуправления напомнили, что ежемесячные денежные выплаты на питание назначают беременным женщинам со срока от 12 недель, кормящим матерям в течение шести месяцев с даты родов, а также детям до трёх лет. Если в семье несколько детей такого возраста, выплату предоставляют на каждого ребёнка.
Как отметили в министерстве, умные технологии позволяют значительно снизить человеческий фактор и процент технических отказов.