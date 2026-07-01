В подмосковных МФЦ абитуриентам помогут подать документы в вуз

01 июля 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Подмосковные абитуриенты могут обратиться за помощью при подаче заявлений в университеты в региональные офисы МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





В этом году приёмная кампания в российские вузы стартовала 20 июня. Подать документы можно через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг; Почтой России или лично, обратившись в приёмную комиссию университета. Подача документов почтой или лично доступна не во всех вузах. Это нужно заранее проверить на сайте учебного заведения или по телефону приёмной комиссии.



Приём заявлений на бюджетные места завершается в разные сроки. Для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование документы принимают до 25 июля; для тех, кому предстоит сдать внутренние экзамены вуза, – с 10 по 20 июля. Для программ магистратуры и специализированного высшего образования приём заканчивается не позднее 20 августа. Даты для аспирантуры определяет сам вуз.

«Поступление в вуз – важный этап в жизни человека. Мы стремимся поддержать ребят и избавить их от лишнего волнения. Для этого в каждом офисе МФЦ Подмосковья работают цифровые зоны с доступом на федеральный и региональный порталы госуслуг. Сотрудники всегда готовы помочь правильно заполнить заявление и прикрепить необходимые документы», – рассказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.