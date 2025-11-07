«Умный» земельный патруль с ИИ запустили еще в трёх округах Подмосковья

07 ноября 2025, 13:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

В Московской области продолжают внедрять инновационную систему мониторинга территорий — Земельный ИИ-патруль. Умные автомобили с установленным искусственным интеллектом теперь работают уже в четырёх муниципалитетах региона — Подольске, Серпухове, Химках и Можайске, рассказали в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.





ИИ-патруль помогает выявлять нарушения земельного законодательства — например, незаконное использование участков или несоответствие их целевому назначению. Автомобили оснащены камерами и специальным блоком управления, который работает даже при низких температурах и потребляет минимум энергии.





«Это новшество значительно ускорило процесс мониторинга территорий и сделало его гораздо более точным. За короткий срок система показала следующие результаты: в Подольске зафиксировано 3118 нарушений, а в Можайском округе — 1216 случаев незаконного использования земли. Готовятся присоединиться к проекту - Долгопрудный, Наро-Фоминский и Шатура», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.