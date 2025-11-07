Достижения.рф

«Умный» земельный патруль с ИИ запустили еще в трёх округах Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

В Московской области продолжают внедрять инновационную систему мониторинга территорий — Земельный ИИ-патруль. Умные автомобили с установленным искусственным интеллектом теперь работают уже в четырёх муниципалитетах региона — Подольске, Серпухове, Химках и Можайске, рассказали в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.



ИИ-патруль помогает выявлять нарушения земельного законодательства — например, незаконное использование участков или несоответствие их целевому назначению. Автомобили оснащены камерами и специальным блоком управления, который работает даже при низких температурах и потребляет минимум энергии.

«Это новшество значительно ускорило процесс мониторинга территорий и сделало его гораздо более точным. За короткий срок система показала следующие результаты: в Подольске зафиксировано 3118 нарушений, а в Можайском округе — 1216 случаев незаконного использования земли. Готовятся присоединиться к проекту - Долгопрудный, Наро-Фоминский и Шатура», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

Уже завершили обучение нейросети, способной распознавать коммерческие вывески на земельных участках. Сейчас специалисты разрабатывают дополнительный функционал, который позволит автоматически сверять данные с информацией из Росреестра. Проект реализуют совместно сотрудники Минимущества, Мингосуправления и компании «Софтлоджик».

Если система фиксирует нарушение, владельцу участка автоматически направляется уведомление через личный кабинет. Далее следуют административные меры, пересмотр кадастровой стоимости и увеличение земельного налога.

Ирина Паршина

