Уникальная операция подмосковных хирургов спасла пациента после инсульта

10 ноября 2025, 14:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Нейрохирурги Истринской больницы спасли перенёсшего инсульт мужчину, выполнив уникальную операцию. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московкой области.





Инсульт вызвало полное закрытие одной из четырёх главных артерий, питающих мозг 59-летнего пациента. В результате он работал с перебоями, получая питание лишь по трём артериям. Это напрямую угрожало жизни больного и повторным инсультом с тяжёлыми последствиями.

«Было решено провести операцию по созданию обходного пути для крови. Почти четыре часа хирурги под микроскопом сшивали сосуды диаметром менее двух миллиметров. В итоге нам удалось успешно создать для кровотока новый путь», – рассказал нейрохирург Истринской больницы Николай Карпов.