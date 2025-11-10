Уникальная операция подмосковных хирургов спасла пациента после инсульта
Нейрохирурги Истринской больницы спасли перенёсшего инсульт мужчину, выполнив уникальную операцию. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московкой области.
Инсульт вызвало полное закрытие одной из четырёх главных артерий, питающих мозг 59-летнего пациента. В результате он работал с перебоями, получая питание лишь по трём артериям. Это напрямую угрожало жизни больного и повторным инсультом с тяжёлыми последствиями.
«Было решено провести операцию по созданию обходного пути для крови. Почти четыре часа хирурги под микроскопом сшивали сосуды диаметром менее двух миллиметров. В итоге нам удалось успешно создать для кровотока новый путь», – рассказал нейрохирург Истринской больницы Николай Карпов.Сейчас мужчина находится дома на амбулаторном лечении. Контрольное обследование через месяц подтвердило идеальную работу созданного обходного пути. Состояние пациента улучшается, а угроза повторного инсульта устранена.
Как напомнил Карпов, распознать инсульт можно по таким признакам, как внезапное онемение и слабость конечностей, головокружение, проблемы с речью, нарушение зрения, затруднения при ходьбе и сильная головная боль.
При наличии хотя бы одного из этих признаков нужно немедленно позвонить по номеру 112. При этом необходимо отметить время появления симптомов. Эта информация поможет врачам назначить наилучшее лечение ещё по дороге в больницу.