Уникальный Rolls-Royce впервые за 35 лет покинул гараж усадьбы «Горки Ленинские»
Единственный в мире автомобиль Rolls-Royce «Серебряный призрак» на полугусеничном ходу в первый раз за 35 лет покинул Мемориальный гараж Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.
Это связано с предстоящими капремонтом и реэкспозицией здания.
«Появилась необходимость переместить машину на временное хранение. Она не может идти своим ходом, и мы разработали специальный проект. А специалисты музея-заповедника приобрели уникальный опыт», – рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.В операции участвовали 15 человек и три единицы техники, включая два вилочных погрузчика и манипулятор.
Автомобиль находится в коллекции музея-заповедника с 1949 года. Его приобрели для Владимира Ленина в Англии в 1922-м. Это единственная в мире машина Rolls-Royce Silver Ghos на полугусеничном ходу конструкции Адольфа Кегресса.
К концу года машина вернётся в обновлённый Мемориальный гараж Инженерного корпуса усадьбы Горки, где за это время проведут капитальный ремонт и создадут новую экспозицию.