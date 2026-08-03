Уникальный Rolls-Royce впервые за 35 лет покинул гараж усадьбы «Горки Ленинские»

03 августа 2026, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

Единственный в мире автомобиль Rolls-Royce «Серебряный призрак» на полугусеничном ходу в первый раз за 35 лет покинул Мемориальный гараж Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.





Это связано с предстоящими капремонтом и реэкспозицией здания.

«Появилась необходимость переместить машину на временное хранение. Она не может идти своим ходом, и мы разработали специальный проект. А специалисты музея-заповедника приобрели уникальный опыт», – рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.