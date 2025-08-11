Уникальный центр отбора на военную службу по контракту действует в Балашихе

11 августа 2025, 13:36

Фото: администрация Балашиха г.о.

Первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту Центра специального назначения «Витязь» начал работу в Балашихе 24 апреля 2023 года. Его создание инициировано губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Этот комплекс стал пилотным проектом, где объединены все этапы оформления контракта с Министерством обороны в одном месте.





