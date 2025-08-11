Уникальный центр отбора на военную службу по контракту действует в Балашихе
Первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту Центра специального назначения «Витязь» начал работу в Балашихе 24 апреля 2023 года. Его создание инициировано губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Этот комплекс стал пилотным проектом, где объединены все этапы оформления контракта с Министерством обороны в одном месте.
Сегодня пункт отбора на Восточном шоссе представляет собой полноценный подготовительный центр, где кандидаты получают квалифицированную помощь, проходят необходимые процедуры и начинают путь к службе в Вооруженных Силах РФ. В центре созданы условия для быстрого оформления документов: здесь проводят медкомиссию, оказывают юридическую поддержку, помогают открыть банковский счет и информируют о мерах соцподдержки для контрактников и их семей. Кандидаты проживают в центре 3–5 дней, за это время проходят первичное обучение, получают консультации, после чего направляются в воинские части. Центр рассчитан на 500 человек одновременно.
Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что центр «Витязь» стал важной точкой притяжения для тех, кто решил связать жизнь с военной службой. Здесь созданы комфортные условия для будущих защитников Отечества: в одном месте можно оформить документы, пройти медосмотр и начальную военную подготовку. Обучение ведут опытные инструкторы из спецназа, передающие боевой опыт. Особое внимание уделяется подготовке будущих военнослужащих – этим занимаются специалисты и ветераны ЦСН «Витязь».
В Балашиху приезжают не только россияне, но и иностранные добровольцы. С начала работы более 300 граждан других стран подали документы на контракт – среди них выходцы из Кубы, Колумбии, Непала, Украины, Грузии и Таджикистана. Они проходят обучение наравне с россиянами, после чего направляются в войска. Старший инструктор Александр рассказал, что с кандидатами проводят занятия по тактической медицине, огневой и инженерной подготовке. Среди добровольцев есть как новички, так и опытные военные. После медкомиссии их распределяют в воинские части.
В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.
