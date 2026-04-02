Университет «Дубна» будет сотрудничать с Научным университетом Хошимина

02 апреля 2026, 18:10

Государственный университет «Дубна» посетили сотрудники Научного университета Хошимина – одной из пяти дочерних структур Вьетнамского национального университета. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного вуза.





Вьетнамский национальный университет – один из крупнейших в Юго-Восточной Азии.

«Для гостей провели экскурсию по кампусу. Они посетили научно-исследовательский центр искусственного интеллекта, СК «Олимп», лабораторию испытаний композитных материалов, лаборатории электроники и микропроцессорной техники ИФИ. После экскурсии стороны обсудили за круглым столом вопросы научно-образовательной деятельности», – рассказали в пресс-службе.