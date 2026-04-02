Университет «Дубна» будет сотрудничать с Научным университетом Хошимина
Государственный университет «Дубна» посетили сотрудники Научного университета Хошимина – одной из пяти дочерних структур Вьетнамского национального университета. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного вуза.
Вьетнамский национальный университет – один из крупнейших в Юго-Восточной Азии.
«Для гостей провели экскурсию по кампусу. Они посетили научно-исследовательский центр искусственного интеллекта, СК «Олимп», лабораторию испытаний композитных материалов, лаборатории электроники и микропроцессорной техники ИФИ. После экскурсии стороны обсудили за круглым столом вопросы научно-образовательной деятельности», – рассказали в пресс-службе.Гости заинтересовались самыми востребованными направлениями университета «Дубна», особенно программами двойных дипломов и краткосрочными программами – курсами повышения квалификации для преподавателей Вьетнамского университета. Обсудили также возможности и общие интересы, связанные с академической мобильностью.
После встречи стороны обменялись контактами и договорились заключить договор о сотрудничестве.