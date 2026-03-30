Университет «Дубна» зарегистрировал программный комплекс анализа макроэкономики
Государственный университет «Дубна» зарегистрировал программный комплекс, предназначенный для анализа макроэкономического равновесия. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
Авторы комплекса – профессор кафедры цифровой экономики и управления, доктор экономических наук, кандидат технических наук Елена Пахомова и выпускник аспирантуры ИСАУ, соискатель степени кандидата технических наук Алексей Щёголев.
«Программный комплекс можно использовать для поддержки принятия управленческих решений, экспресс-анализа макроэкономических параметров и прогноза динамики социально-экономического развития. Три полученных свидетельства государственной регистрации программ для ЭВМ взаимосвязаны. Каждое решает самостоятельную задачу, а вместе они образуют единое решение», – пояснили в университете.В основе лежит классическая экономическая модель Хикса – Хансена, впервые адаптированная для российских условий. Это модель равновесия трех компонент: рынков товаров, денег и платёжного баланса.
Техническая реализация проекта потребовала создания специального программного обеспечения, так как анализ и прогнозирование требуют оперативной обработки больших массивов данных. Щёголев решил эту комплексную задачу программным набором инструментов на практике.
Созданный программный комплекс превращает сложную математическую модель в доступный рабочий инструмент.