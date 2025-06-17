В Дубне спасатели извлекли котёнка из подземной ловушки и вернули к жизни
Работники Мособлпожспаса вызволили котёнка, упавшего в водопроводный коллектор глубиной более 1,5 м. ЧП случилось в частном секторе Дубны, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Молодая кошка с пятью котятами жила рядом с водопроводными трубами. Утром хозяева обнаружили пропажу одного котёнка. Как оказалось, он пробрался в отверстие коллектора. Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части оперативно прибыли по вызову на место. Соорудив зацеп из палки и проволоки, они осторожно достали мокрого котёнка. Однако малыш уже не подавал признаков жизни», – рассказали в Мособлпожспасе.Тогда специалисты вместе с хозяйкой провели реанимацию. Через некоторое время питомец зашевелился и запищал.
Малыша передали хозяевам, которые отвезли его в ветеринарную клинику. По предварительным данным, у животного – сильное переохлаждение.