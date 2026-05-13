Университетский колледж МГИМО в Одинцове проведёт День открытых дверей
На площадке Одинцовского кампуса МГИМО 16 мая состоится День открытых дверей Университетского колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Мероприятие начнётся в 11 часов по адресу: Московская область, город Одинцово, ул. Новоспортивная д.3, аудитория 229.
«Для абитуриентов проведут экскурсию по кампусу, познакомят со специальностями «Банковское дело», «Туризм и гостеприимство», «Операционная деятельность в логистике», «Юриспруденция», «Разработка и управление программным обеспечением». О поступлении, организации учебного процесса и внеаудиторной деятельности расскажут директор колледжа Марина Воробьёва, а также её заместители Тамара Прибылова и Елена Орлова», – отметили в пресс-службе.А 15 мая в Одинцовском кампусе проведут День открытых дверей магистерской программы «Современная педагогика и образовательный дизайн». Программа готовит педагогов-исследователей, которые прорабатывают актуальную для образовательной среды своей школы повестку.
Во время обучения учителя практикуют инструменты новой педагогики, инициируют новые проекты. Обучение стартует в сентябре.