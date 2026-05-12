Подольские и одинцовские росгвардейцы приняли участие в акции «Сад памяти»

12 мая 2026, 19:32

Сотрудники Подольского и Одинцовского отделов вневедомственной охраны стали участниками патриотической акции «Сад памяти». Мероприятие организовали у школы №18 имени Подольских курсантов, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





В акции участвовали сами росгвардейцы, представители администрации школы, учителя и кадеты. Всего они высадили 20 саженцев туи. Живые насаждения символизируют память о погибших героях, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины.

«Совместная работа стала данью уважения подвигу защитников Отечества, вкладом в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Инициатива «Сад памяти» направлена на увековечение имён героев Великой Отечественной войны. Она объединяет представителей силовых структур, образовательных организаций и молодёжи», – сказали в управлении.