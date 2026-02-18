Жителям Подмосковья объяснили, как изменить лицевой счёт ЖКУ онлайн

18 февраля 2026, 17:04

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье напомнили, как быстро обновить данные по лицевому счёту за жилищно-коммунальные услуги. Если вы переехали, купили квартиру или изменился состав семьи, нужно актуализировать информацию в Едином расчетном центре Московской области. Об этом рассказали в Минчистоты Московской области.





Сделать это можно онлайн — без визита в офис.



Как подать обращение через интернет?



Изменения можно внести:

в личном кабинете на сайте Единого расчетного центра Московской области;

в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — в разделе «Отправить обращение».

паспорт нового владельца или нанимателя;

выписка из домовой книги;

документы, подтверждающие право пользования или собственности;

выписка из ЕГРН (ее выдают в МФЦ или на портале «Госуслуги»).