Жителям Подмосковья объяснили, как изменить лицевой счёт ЖКУ онлайн

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье напомнили, как быстро обновить данные по лицевому счёту за жилищно-коммунальные услуги. Если вы переехали, купили квартиру или изменился состав семьи, нужно актуализировать информацию в Едином расчетном центре Московской области. Об этом рассказали в Минчистоты Московской области.



Сделать это можно онлайн — без визита в офис.

Как подать обращение через интернет?

Изменения можно внести:

В разделе «Отправить обращение» нужно выбрать «Лицевой счёт» и указать тему консультации — смена владельца или открытие, объединение либо разделение счетов. Затем следует внимательно прочитать порядок подачи обращения, нажать «Отправить», заполнить форму и прикрепить фотографии документов.

Подать заявление может собственник жилья или наниматель.

Какие документы нужны?

Для смены собственника понадобятся:
  • паспорт нового владельца или нанимателя;
  • выписка из домовой книги;
  • документы, подтверждающие право пользования или собственности;
  • выписка из ЕГРН (ее выдают в МФЦ или на портале «Госуслуги»).
Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Можно обратиться и в офис

Если удобнее решить вопрос лично, изменения внесут в офисе МосОблЕИРЦ. С собой нужно взять оригиналы и копии документов.

Уточнить номер лицевого счёта и получить консультацию жители могут по телефону: +7 (499) 444-01-00. Линия работает ежедневно с 8:00 до 22:00.
Ирина Паршина

