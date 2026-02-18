Жителям Подмосковья объяснили, как изменить лицевой счёт ЖКУ онлайн
В Подмосковье напомнили, как быстро обновить данные по лицевому счёту за жилищно-коммунальные услуги. Если вы переехали, купили квартиру или изменился состав семьи, нужно актуализировать информацию в Едином расчетном центре Московской области. Об этом рассказали в Минчистоты Московской области.
Сделать это можно онлайн — без визита в офис.
Как подать обращение через интернет?
Изменения можно внести:
- в личном кабинете на сайте Единого расчетного центра Московской области;
- в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — в разделе «Отправить обращение».
Подать заявление может собственник жилья или наниматель.
Какие документы нужны?
Для смены собственника понадобятся:
- паспорт нового владельца или нанимателя;
- выписка из домовой книги;
- документы, подтверждающие право пользования или собственности;
- выписка из ЕГРН (ее выдают в МФЦ или на портале «Госуслуги»).
Если удобнее решить вопрос лично, изменения внесут в офисе МосОблЕИРЦ. С собой нужно взять оригиналы и копии документов.
Уточнить номер лицевого счёта и получить консультацию жители могут по телефону: +7 (499) 444-01-00. Линия работает ежедневно с 8:00 до 22:00.