Управляющие организации Подмосковья продолжают ремонтировать многоквартирные дома

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В Подмосковье управляющие компании продолжают заниматься обслуживанием многоквартирных домов. В рамках текущего ремонта рабочие обновляют покрытие перил в подъездах, выполняют частичную замену мягкой кровли и герметизируют межпанельные швы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
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