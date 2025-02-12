В Мытищах началась реконструкция Угольной улицы

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работы по реконструкции стартовали на участке улицы Угольная в Мытищах, протяжённость участка составляет 1,4 км: от примыкания к Пироговскому шоссе до дома №1 по Угольной, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся устройство локальных очистных сооружений, а также земполотна на разворотной петле в районе примыкания к улице Стрельбище Динамо», — отмечается в сообщении.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
В ходе работ проезжую часть расширят до четырёх полос и обустроят пешеходные зоны. Реконструкция улучшит транспортную ситуацию для жителей микрорайона Олимпийский и обеспечит водителям удобный выезд на Мытищинскую хорду и МКАД.
Завершить реконструкцию должны в четвёртом квартале текущего года.
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