В Подольске благоустроят парк «Берёзки»

Благоустройство парка «Берёзки» в Подольске планируется провести в текущем году, подряд на работы уже выставили на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.