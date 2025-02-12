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В Подольске благоустроят парк «Берёзки»

Фото: istockphoto.com/Sarolta Nagy

Фото: istockphoto.com/Sarolta Nagy

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Благоустройство парка «Берёзки» в Подольске планируется провести в текущем году, подряд на работы уже выставили на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.


«Подрядчику предстоит установить в парке, расположенном в пределах улиц Гайдара и Высотная, систему электроснабжения, наружное освещение, малые архитектурные формы, систему видеонаблюдения, провести озеленение и пр. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена подряда составляет 358 миллионов 84 тысячи 383 рублей и 1 копейку. Заявки принимаются до 24 февраля. Финансирование работ предусмотрено из бюджетов Московской области и округа Подольск.

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Названы запрещённые к содержанию животные, обнаруженные у хозяев в Подмосковье
12 февраля 2025, 12:15

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В России переиздадут список животных, которых запрещено содержать в неволе, сообщили в пресс-службе Минэкологии и природопользования Подмосковья. Это вызвано необходимостью переиздавать акты, вступившие в силу до 1 января 2020 года.
Министерство природных ресурсов и экологии страны уже подготовило соответствующий документ. Перечень животных по сравнению с предыдущей редакцией не изменился – в нём более 100 видов, разделённых на 33 категории.

Однако переиздание станет напоминанием о том, что содержание в неволе запрещённых видов животных – нарушение, чреватое административной ответственностью. В Московской области подобные факты – не редкость.
«В практике Минэкологии региона были случаи обнаружения в неволе тигров, медведей, львов и лигров, сервалов, рысей, обезьян, пум, коршунов, сов и филинов, журавлей и других видов. Многие содержат в вольерах редких пресмыкающихся и насекомых, а это опасно для самих владельцев и окружающих. Нарушения фиксировали в городских округах Красногорск, Химки, Одинцовском, Истре и других», – рассказали в подмосковном Минэкологии.
Действующую редакцию перечня можно найти по ссылке.

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В округе Мытищи отремонтируют крыши 46 домов
12 февраля 2025, 12:02

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт кровель проведут в 2025 году в 46 многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Мытищи в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Все кровельные работы будут проводиться с соблюдением мер безопасности. Зону работ огородят специальной лентой, рабочие будут использовать страховочные тросы и каски. Кроме того, для них будет проводиться специальный инструктаж», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что за ходом работ можно следить в онлайн-режиме: ссылки на трансляции с соответствующих камер видеонаблюдения размещены на интерактивной карте на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

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Жителям Подмосковья напомнили о мерах пожарной безопасности
12 февраля 2025, 11:45

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактические беседы по правилам пожарной безопасности в зимнее время провели работники Мособлпожспаса с жителями городских округов Луховицы, Егорьевск и Шатура, сообщает пресс-служба ведомства.
«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили гражданам, что нужно регулярно проверять состояние отопительных приборов, розеток и удлинителей, чтобы не пропустить неисправность. Кроме того, они напомнили, что нельзя перегружать электросеть, просушивать вещи рядом с плитой, трогать электроприборы мокрыми руками и устанавливать их рядом со шторами, мебелью и другими легковоспламеняющимися объектами», — говорится в сообщении.
В ходе рейдов спасатели также напомнили, что при возникновении пожара нужно немедленно позвонить в службу 112. Горение в начальной стадии можно потушить водой или накрыть одеялом или покрывалом. При этом самостоятельно тушить электропроводку или включённые в сеть приборы категорически запрещено.

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#егорьевск
#шатура
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В Подмосковье знаками направления поворота снабдят почти 500 участков автодорог
12 февраля 2025, 11:35

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На потенциально опасных участках региональных дорог Подмосковья установят более 10 тыс. шевронов – знаков направления поворота. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Работы для повышения безопасности по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проведут в 37 городских округах. В этом году шевроны появятся на 485 участках дорог региона, в том числе на крутых виражах и поворотах с радиусом менее 30 м.
«Эти знаки информируют водителя о направлении поворота на отрезках дорог с плохой видимостью, где изгиб трассы сложно увидеть. Самое большое количество знаков появятся на автодороге «М-10 Россия – Сенеж» в Солнечногорске. Там на шести участках специалисты Мосавтодора смонтируют 408 шевронов», – рассказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
Наибольший объём работ выполнят в Дмитровском городском округе – на 34 участках дорог, включая участок, соединяющий деревню Новосёлки с деревней Тараканово Солнечногорского округа. В Наро-Фоминском округе безопаснее станет на 29 участках, а в Волоколамском – на 26. При этом самое большое количество шевронов – 46 – установят на крутом повороте у деревень Ченцы и Авдотьино.

В городской черте знаки обустроят в Подольске на проспекте Ленина, улицах Беляевской и Машиностроителей, в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа на улицах Калинина и Горбуновской, в Шатуре в Больничном проезде и на Кервском шоссе, других дорогах.

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#инфраструктура
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В домах Орехово-Зуевского округа заменят 12 лифтов
12 февраля 2025, 11:28

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Двенадцать лифтов планируется поменять в текущем году в пяти жилых домах Орехово-Зуевского округа в рамках реализации подмосковный программы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Лифты поменяют в домах по следующим адресам: город Орехово-Зуево, улица Карла Либкнехта, 9; город Ликино-Дулёво, улица Калинина, дома №№ 8А и д. 9А, а также город Ликино-Дулёво, улица 1 Мая, дома №№26А и 28А», — говорится в сообщении.
Новые лифты будут отличаться более тихим ходом и высокой скоростью. Кроме того, их оснастят современными системами безопасности.

Отмечается, что капитальный ремонт многоквартирных домов проводится по национальному проекту «Жильё и городская среда».

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