В Подольске благоустроят парк «Берёзки»

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Благоустройство парка «Берёзки» в Подольске планируется провести в текущем году, подряд на работы уже выставили на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит установить в парке, расположенном в пределах улиц Гайдара и Высотная, систему электроснабжения, наружное освещение, малые архитектурные формы, систему видеонаблюдения, провести озеленение и пр. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена подряда составляет 358 миллионов 84 тысячи 383 рублей и 1 копейку. Заявки принимаются до 24 февраля. Финансирование работ предусмотрено из бюджетов Московской области и округа Подольск.
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