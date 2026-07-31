Управляющие организации Подмосковья за неделю получили штрафы на 7 млн рублей

31 июля 2026, 19:26

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные управляющие организации за нарушения в работе оштрафовали на семь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В рамках еженедельного рассмотрения дел об административных правонарушениях руководящий состав министерства изучил 49 дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля. В отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций более 20 городских и муниципальных округов возбудили административные дела.

«Среди нарушений – ненадлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах; перерывы в предоставлении горячего водоснабжения, превышающие установленную продолжительность; подтопленные подвалы. Также управляющие организации допустили нарушения при рассмотрении обращений граждан и при начислении платы за содержание и ремонт жилого помещения», – рассказали в Минчистоты.