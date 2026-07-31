В Электростали утонул мальчик, пытавшийся достать мяч из пруда
Девятилетний ребёнок утонул в пруду в городском округе Электросталь. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Сообщение о ЧП поступило оперативно-дежурной смене.
«Предварительно было установлено, что компания мальчиков играла в футбол на берегу водоёма. Мяч упал в воду. Ребёнок 2017 года рождения зашёл за ним и на расстоянии около пяти метров от берега ушёл под воду. На место выехали спасатели. Водолазная группа подняла тело мальчика из воды», – рассказали в ведомстве.Пруд не оборудован для купания, на нём не было спасательного поста. В МЧС напомнили, что нельзя отпускать детей к воде одних.
«Даже если ребёнок умеет плавать, он может растеряться или попасть в яму. Не оставляйте ребёнка у воды без присмотра. Отвлёкшись на телефон или разговор, вы можете совершить смертельную ошибку. Также объясните детям, что нельзя нырять в незнакомых местах и заплывать за буйки», – посоветовали в МЧС.Они также рекомендовали выбирать оборудованные пляжи, где обследовано дно, а рядом дежурят спасатели, которые могут оперативно помочь.