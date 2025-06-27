Жителям Подмосковья рассказали, что делать с брошенным во дворе автомобилем

27 июня 2025, 19:11

оригинал Фото: iStock / Anze Furlan / psgtproductions

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области жителям разъяснили порядок эвакуации брошенного автомобиля. В первую очередь нужно подать в местную администрацию заявление о том, что во дворе стоит бесхозная машина.







«Указывается место её нахождения, государственный номер, если он есть, марка, модель, цвет и прочие признаки. В заявлении также отмечается период, на протяжении которого транспортное средство не эксплуатируется. Полезно будет сделать фото машины – оно поможет сотрудникам быстрее найти объект», – пояснили в пресс-службе ведомства.