Усадьба Знаменское-Губайлово присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев»

06 мая 2026, 22:31

оригинал Фото: Усадьба Знаменское-Губайлово

В Усадьбе Знаменское-Губайлово 16 мая в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев» пройдёт программа «Ключи эпох». Её посвятят тайнам истории и искусства, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Участники погрузятся в разные исторические эпохи, свидетельницей которых стала усадьба – от князей Долгоруковых до современности.



Программа начнётся с прогулки по приусадебной территории «Тайны семьи Долгоруковых». Далее гостям представят танцы, музыкальные номера. Пройдут мастер-класс по изготовлению памятного сувенира и спектакль.

«Главным событием музейной ночи станет уникальная выставка Алисы Порет – советской художницы, живописца, графика, представителя русского авангарда. Она училась у таких художников Серебряного века, как Александр Савинов и Кузьма Петров-Водкин. Её работы хранятся в собраниях Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, ГМИИ им. А.С. Пушкина, других крупных музеях и в частных коллекциях», – рассказали в ведомстве.