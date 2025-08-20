В Раменском округе отремонтировали дорогу к СНТ «Якорь»

20 августа 2025, 17:00

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Ремонт подъездной дороги к садоводческому товариществу «Якорь» завершили в Раменском муниципальном округе. Качество работы проверил глава округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Длина дороги составляет более 1,4 м. Ремонт провели по просьбе местных жителей: они рассказали о том, что дорогу нужно привести в порядок, на одной из выездных администраций.





«В рамках ремонта дорожники заменили покрытие из асфальтной крошки на современный евроасфальт. Это покрытие рассчитано на не менее восьми лет эксплуатации», — отмечается в сообщении.