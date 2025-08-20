В Раменском округе отремонтировали дорогу к СНТ «Якорь»
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Ремонт подъездной дороги к садоводческому товариществу «Якорь» завершили в Раменском муниципальном округе. Качество работы проверил глава округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Длина дороги составляет более 1,4 м. Ремонт провели по просьбе местных жителей: они рассказали о том, что дорогу нужно привести в порядок, на одной из выездных администраций.
«В рамках ремонта дорожники заменили покрытие из асфальтной крошки на современный евроасфальт. Это покрытие рассчитано на не менее восьми лет эксплуатации», — отмечается в сообщении.Ремонт был проведёт в установленные сроки, работы приняли без замечаний. В качестве нового покрытия Эдуард Малышев убедился лично, проехав по обновлённой дороге до самого СНТ.