В Дубне ввели в эксплуатацию жилую новостройку на 208 квартир

05 декабря 2025, 09:35

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом №3 на 208 квартир, построенный в составе ЖК «Квартал 24» в Дубне, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





В новостройке 13 этажей, общая площадь здания составляет свыше 11,4 тыс. квадратных метров.





«В доме представлены квартиры разных типов и планировок — от студий и однокомнатных до четырёхкомнатных. На первых этажах расположены коммерческие помещения под магазины и офисы. Балконы и лоджии остеклены, подъезды сделаны по принципу безбарьерной среды и оборудованы местами для консьержей», — говорится в сообщении.