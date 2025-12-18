В Балашихе завершили капремонт центра культуры «Заря»
Здание культурного-досугового центра «Заря» в одноименном микрорайоне Балашихи капитально отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Культура».
«В ходе капитального ремонта в здании 1974 года постройки обновили и утеплили фасад и кровлю, заменили инженерные сети, провели отделку помещений и оснастили концертный зал, рассчитанный на 500 зрителей, новым мультимедийным оборудованием», — говорится в сообщении.Кроме того, подрядчик благоустроил прилегающую территорию.
В обновлённом КДЦ «Заря» будут заниматься различные творческие коллективы. В здании также разместится отделение школы искусств.