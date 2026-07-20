Ушуисты из Подмосковья завоевали восемь медалей в финале Спартакиады учащихся
Одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали завоевали представители Московской области в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по ушу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в Казани с 13 по 17 июля. В нём приняли участие 174 атлета из 32 российских регионов. Спортсмены соревновались в дисциплинах саньда и таолу.
«Золотую медаль подмосковной сборной принесла Варвара Козак, выступавшая в дисциплине саньда в весовой категории до 60 килограммов», — говорится в сообщении.Серебро в саньда завоевали Яков Назаров в весовой категории 56 килограммов, Василий Романов в весовой категории 60 килограммов, Валентина Маякова в весовой категории 56 килограммов, Максим Балякин в весовой категории 52 килограмма и Арсений Шпагин в весовой категории 48 килограммов.
А третье место — тоже в дисциплине саньда — заняли Елизавета Горб (весовая категория 60 килограммов) и Гунаш Джамалдинов (весовая категория 48 килограммов).