Ушуисты из Подмосковья завоевали восемь медалей в финале Спартакиады учащихся

20 июля 2026, 13:56

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали завоевали представители Московской области в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по ушу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Казани с 13 по 17 июля. В нём приняли участие 174 атлета из 32 российских регионов. Спортсмены соревновались в дисциплинах саньда и таолу.





«Золотую медаль подмосковной сборной принесла Варвара Козак, выступавшая в дисциплине саньда в весовой категории до 60 килограммов», — говорится в сообщении.