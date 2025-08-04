В Подмосковье 7 августа состоится фестиваль грудного вскармливания
Фестиваль грудного вскармливания проведут в четверг, 7 августа, в Московском областном перинатальном центре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранение.
Мероприятие, приуроченное ко Всемирной неделе грудного вскармливания, начнётся в полдень.
«В рамках фестиваля будут организованы практические мастер-классы, лекции от ведущих специалистов в грудного вскармливания, психологии и области неонатологии, а также открытые дискуссии с участием экспертов», — говорится в сообщении.Кроме того, на фестивале будут работать интерактивные зоны, где всех желающих будут учить правильно прикладывать младенца к груди и сцеживаться, объяснят, как понять, хватает ли ребёнку молока, а также предложат освоить дыхательные техники.
Вход свободный. Подробная информация о фестивале размещена по ссылке.