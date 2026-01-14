Услугу для подмосковных семей с детьми-инвалидами дополнили «умным сервисом»
Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
В онлайн-услугу по оформлению выплаты по уходу за ребенком-инвалидом на госпортале Московской области интегрировали «умный сервис». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Сервис автоматически проверяет, подавалось ли аналогичное заявление раньше.
«Если предыдущее обращение ещё находится на рассмотрении, «умный сервис» предупреждает об этом пользователя. Благодаря этому исключается повторная — дублирующая — подача заявления, что снижает нагрузку на ведомство и помогает сэкономить время заявителей», — говорится в сообщении.Размер выплаты составляет 18 тысяч рублей. Ответ на обращение поступает в личный кабинет пользователя в течение семи рабочих дней.