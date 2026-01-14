Услугу для подмосковных семей с детьми-инвалидами дополнили «умным сервисом»

14 января 2026, 12:32

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

В онлайн-услугу по оформлению выплаты по уходу за ребенком-инвалидом на госпортале Московской области интегрировали «умный сервис». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Сервис автоматически проверяет, подавалось ли аналогичное заявление раньше.





«Если предыдущее обращение ещё находится на рассмотрении, «умный сервис» предупреждает об этом пользователя. Благодаря этому исключается повторная — дублирующая — подача заявления, что снижает нагрузку на ведомство и помогает сэкономить время заявителей», — говорится в сообщении.