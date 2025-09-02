Утренняя загруженность дорог Подмосковья выросла до пяти баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 2 сентября. Ранее в течение нескольких месяцев утренняя загруженность не превышала четырёх баллов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на девятнадцати вылетных магистралях.
«Сложности с проездом отмечаются на трёх федеральных трассах: М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали более миллиона машин. Это на шесть процентов больше, чем в среднем в прошлом месяце.