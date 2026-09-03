Утренняя загруженность подмосковных дорог снизилась на один балл

03 сентября 2026, 09:47

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 3 сентября, составляет четыре балла из десяти возможных — на один балл ниже, чем днём ранее. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Основные заторы наблюдаются на шести вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.