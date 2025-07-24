Утром 24 июля загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла

24 июля 2025, 09:57

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В четверг утром, 24 июля, дорожная загруженность в Московской области оценивается в 4 балла, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.