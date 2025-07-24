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Утром 24 июля загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В четверг утром, 24 июля, дорожная загруженность в Московской области оценивается в 4 балла, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



По данным ведомства, на подмосковных дорогах зафиксировано свыше 1 миллиона автомобилей, что на 1,2% меньше среднего показателя за прошлый месяц.

Основные затруднения движения отмечаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призывают водителей сохранять внимание на дороге, избегать резких манёвров, снижать скорость перед пешеходными переходами и в местах с повышенным трафиком.

Дайана Хусинова

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