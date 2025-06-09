Утверждён график работы подмосковного транспорта в июньские праздники
Расписание движения общественного транспорта в Московской области изменится в предстоящие июньские праздники и выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Автобусы региональных перевозчиков будут работать с 12 по 14 июня по расписанию субботы, а 15 июня – по расписанию воскресенья. В это время на подмосковных маршрутах будет курсировать более 6,5 тыс. автобусов», – отметили в ведомстве.Расписание пригородных поездов ЦППК, МЖД и МТППК тоже будет изменено. 11 июня поезда будут следовать по расписанию пятницы, 12-14 июня – по графику субботы, 15 июня – воскресенья.
Помимо этого, на время праздников назначат дополнительные поезда. За весь период на Казанском, Курском, Киевском, Павелецком, Ярославском, Горьковском и Рижском направлениях будет назначено 40 дополнительных поездов.
Расписание электричек можно найти на вокзалах и станциях, а также на сайтах компаний.