Уведомления о техобслуживании газа получили более 191 тыс. жителей Подмосковья
Свыше 191 тысячи жителей Московской области получили онлайн-уведомления о плановом техобслуживании газового оборудования через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Уведомление приходит в личный кабинет пользователя портала за месяц до начала работ. Благодаря этому жители заранее знают дату и время проверки газового оборудования по конкретному адресу», — говорится в сообщении.Акт о выполнении работ жители Подмосковья тоже могут получить в электронном виде. Для этого достаточно заполнить соответствующую форму на госпортале. Акт пришлют в личный кабинет пользователя в течение одного рабочего дня после проведения работ.
В министерстве отметили, что электронный документ всегда будет доступен и никогда не потеряется.