В Павловском Посаде провели квиз «Наш Успех»
Спортивно-интеллектуальную игру «Наш Успех» провели в Павлово-Посадском городском округе активисты местного отделения Молодой Гвардии Единой России. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Темой игры стали российские спортсмены, олимпийских достижениях и спортивные традиции нашей страны. В квизе приняли участие члены Молодёжного парламента, МГЕР и молодёжного центра «Авангард» и молодогвардейцы.
«Квизы, посвящённые спорту, — это не только проверка знаний, но и способ вдохновить на здоровый образ жизни и развитие командных навыков», — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина.Квиз провели в рамках партийного проекта «Молодёжь XXI века» и программы «Успех V единстве поколений», реализуемых при поддержке партии «Единая Россия».