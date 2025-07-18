В Павловском Посаде провели квиз «Наш Успех»

18 июля 2025, 16:29

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Спортивно-интеллектуальную игру «Наш Успех» провели в Павлово-Посадском городском округе активисты местного отделения Молодой Гвардии Единой России. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Темой игры стали российские спортсмены, олимпийских достижениях и спортивные традиции нашей страны. В квизе приняли участие члены Молодёжного парламента, МГЕР и молодёжного центра «Авангард» и молодогвардейцы.





«Квизы, посвящённые спорту, — это не только проверка знаний, но и способ вдохновить на здоровый образ жизни и развитие командных навыков», — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина.