В подмосковные больницы поступило пять передвижных ФАПов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Пять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) поступило в медицинские учреждения Московской области с начала 2025 года, на их закупку было выделено около 160 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«ФАПы необходимы для того, чтобы оказывать медицинскую помощь жителям отдалённых территорий Подмосковья. Благодаря мобильным ФАПам, оснащённым маммографами и флюорографами, пациентам не нужно самостоятельно ехать на обследование, так как необходимую диагностику они могут пройти рядом с домом», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Передвижные фельдшерско-акушерские пункты поступили в Лобненскую, Наро-Фоминскую, Сергиево-Посадскую, Истринскую и Раменскую больницы. Закупка оборудования состоялась благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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