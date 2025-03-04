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В подмосковные больницы поступило пять передвижных ФАПов

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Пять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) поступило в медицинские учреждения Московской области с начала 2025 года, на их закупку было выделено около 160 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«ФАПы необходимы для того, чтобы оказывать медицинскую помощь жителям отдалённых территорий Подмосковья. Благодаря мобильным ФАПам, оснащённым маммографами и флюорографами, пациентам не нужно самостоятельно ехать на обследование, так как необходимую диагностику они могут пройти рядом с домом», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Передвижные фельдшерско-акушерские пункты поступили в Лобненскую, Наро-Фоминскую, Сергиево-Посадскую, Истринскую и Раменскую больницы. Закупка оборудования состоялась благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#московская область
#подмосковье
Больницам Подмосковья нужны доноры с 1 и 2 отрицательными группами крови
04 марта 2025, 11:58

Фото: istockphoto.com/Daria Kulkova

В медицинских учреждениях Московской области в настоящее время есть потребность в крови первой и второй групп с отрицательным резус-фактором, людей с этими группами крови приглашают сделать донацию, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Донором может стать любой человек от 18 лет, не имеющий противопоказаний. Донорская кровь необходима для переливания пациентам, пострадавшим в ДТП, с ожогами и травмами, онкобольным и новорождённым с различными патологиями», — рассказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.
Сделать донацию можно в Московском областном центре крови, расположенном в столице на улице Металлургов, дом №37А, или в его подразделениях в Орехово-Зуеве, Щёлкове, Подольске и Воскресенске.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Отмечается, что донором может стать гражданин России или иностранец, проживший в РФ не менее года на законных основаниях.

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#минздрав мо
#донор
#донорская кровь
#московская область
#подмосковье
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Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 100 медалей чемпионата и первенства ЦФО
04 марта 2025, 11:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали 27 золотых, 48 серебряных и 25 бронзовых медалей на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по тхэквондо ИТФ и фестивале цветных поясов «Владимирский лев», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В команду Московской области вошли спортсмены из городских округов Одинцовский, Балашиха, Лосино-Петровский, Краснознаменск, Павлово-Посадский, Щёлково, Королёв и Дмитровский. Завоёванные награды позволили подмосковной сборной занять третье место в общекомандном зачёте», — говорится в сообщении.
Всего в соревнованиях, которые проходили во Владимире с 28 февраля по 2 марта, приняли участие свыше 600 тхэквондистов из 14 российских регионов.

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#спорт
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#минспорта мо
#первенство
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В парке «Патриот» 7 марта откроется Объединённая историческая выставка
04 марта 2025, 11:10

Фото: пресс-служба парка «Патриот»

Объединённая выставка, освещающая сразу четыре события российской истории, откроется в подмосковном парке «Патриот» в пятницу, 7 марта, сообщает пресс-служба парка.
Составляющими необычной выставки станет экспозиция, посвящённая Дню моряка-подводника, в которую входят модели подводных лодок, корабельные приборы, макеты оружия, образцы военной формы, награды, а также тематические видеоролики. Ещё одну часть выставки посвятят Дню воссоединения Крыма с Россией.

Кроме того, будет развёрнута фотовыставка «Самая красивая страна» и экспозиция, посвящённая 100-летию со дня рождения юного партизана. Героя СССР Александра Чекалина, где будут представлены его личные вещи, фотографии и пр.

Объединённая историческая выставка будет работать до 23 марта. Подробная информация о ней размещена на сайте парка «Патриот».

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#парк «патриот»
#выставка
#культура
#история
#россия
#одинцовский городской округ
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Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Химках приблизилась к 30%
04 марта 2025, 10:47

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Четырёхэтажную школу, рассчитанную на 1100 учеников, строят на территории жилого комплекса «Квартал Ивакино» в Химках, в настоящее время готовность объекта составляет 28%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Согласно проекту, общая площадь школы составляет 25,3 тыс. квадратных метров, там предусмотрены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские и помещения для групп продлённого дня, а также актовый зал, два спортзала с душевыми, два обеденных зала, информационно-библиотечный центр и медпункт с процедурной», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории будет обустроена большая спортивная зона с футбольным полем, беговой дорожкой и площадкой для волейбола и баскетбола, а также несколько игровых площадок и зона для выращивания растений.

Строительство школы ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#минжилполитики мо
#строительство
#школа
#химки
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В муниципальном округе Шатура сожгли десять чучел Масленицы
04 марта 2025, 10:38

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Масленичные гуляния и проводы зимы провели в первое воскресенье марта в городских парках округа Шатура и рядом с сельскими ДК, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В частности, в городе Рошаль состоялся фестиваль-конкурс «Блины по правилам и без!», участники которого представили на суд жюри не только блины разных цветов, но и различные съедобные композиции. Для гостей также организовали мастер-классы и игровые площадки.

В селе Дмитровский Погост устроили фестиваль «Масленичное подворье 2025» с масленичным поездом, театрализованными представлениями и концертом. А в парке Шатуры гостей встречали с частушками артисты фольклорного ансамбля «Услада». Там же были организованы различные игры и забавы для взрослых и детей.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Завершились праздники сожжения чучела Масленицы. Всего было сожжено десять таких фигур. Отмечается, что эта традиция была возобновлена в округе Шатура после долгого перерыва.

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#шатура
#масленица
#праздник
#культура
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