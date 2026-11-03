В 11 округах Московской области починили дорожные ограждения

03 ноября 2026, 18:25

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Металлические барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали на региональных дорогах в 11 подмосковных округах специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Барьерные ограждения не дают машине вылететь с проезжей части, тросовые разделяют транспортные потоки, а перильные не позволяют автомобилям заехать на тротуар, а пешеходам — выйти на дорогу в неположенном месте.





«Работы провели на улице Дзержинского в Ивантеевке, на Московской улице в Долгопрудном, на улице 9-й Гвардейской Дивизии в Истре, у остановки «Родник» на Пятницком шоссе в Солнечногорске, на 58-м километре Каширского шоссе в Домодедове, на 91-м километре Каширского шоссе в Ступине, на Симферопольской улице в подольском микрорайоне Климовск, на Комсомольском проспекте в Люберцах, на пересечении улиц Гурьева и Михалевича в Раменском, на улице М.К. Тихонравова в Королёве и в Балашихе — на улице Крылова в микрорайоне Купавна и на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка», — говорится в сообщении.