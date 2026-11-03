В Балашихе открыли новый автомобильный мост через реку Пехорку

03 ноября 2026, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Четырёхполосый мост через реку Пехорку построили у жилого комплекса «Пехра» в Балашихе. В церемонии открытия, состоявшейся 3 ноября, приняли участие депутат Госдумы Сергей Юров и глава округа Сергей Лукичёв. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мост значительно улучшит транспортную ситуацию в районе. Пользоваться им смогут не только автомобилисты и пешеходы, но и пассажиры общественного транспорта: по мосту планируют пустить три автобусных маршрута.





«Это действительно большое событие для нашего округа. Главное преимущество для жителей — теперь они смогут добираться в другие части города без лишнего объезда», — сказал Лукичёв.