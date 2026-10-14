Жители Подмосковья внесли в Народную программу ЕР более 160 тысяч наказов о ЖКХ

14 октября 2026, 14:46

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Свыше 160 тысяч наказов, касающихся улучшения работы жилищно-коммунального хозяйства, внесли в Народную программу «Единой России» жители Московской области. По сравнению с предыдущей программой число таких запросов снизилось на 16%. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Уменьшение наказов связано с ростом качества услуг. Этого удалось добиться благодаря масштабной модернизации, которая проводится в регионе в этой сфере.





«Работы будут продолжены. До 2031 года планируется реконструировать более 550 объектов коммунального хозяйства. В их числе: около 600 километров сетей водоснабжения, 153 водозаборных узла, около 100 очистных сооружений и канализационно-насосных станций», — говорится в сообщении.

«Для работы с подмосковными наказами планируется создать восемь программных комиссий на базе профильных комитетов Мособлдумы. Эти комиссии разработают дорожные карты до 2031 года. Исполнение по ним будут контролировать депутаты всех уровней вместе с общественниками и жителями», — рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», спикер областного парламента Игорь Брынцалов.