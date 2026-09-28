В Наро-Фоминске провели День пожарной грамотности
День пожарной грамотности состоялся в парке Победы в Наро-Фоминске в субботу, 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Для взрослых и маленьких посетителей парка работали тематические интерактивные площадки. На них можно было ознакомиться со спецтехникой пожарных, узнать, как правильно пользоваться разными огнетушителями, и даже попробовать их в деле.
«Специалисты также рассказывали об основных причинах возникновения пожаров и объясняли гостям праздника, как правильно обращаться с открытым огнём и как пользоваться электроприборами, чтобы снизить риск возгорания», — говорится в сообщении.День пожарной грамотности стал частью большой программы профилактических мероприятий, которые проводят для жителей Подмосковья работники Мособлпожспаса. Они учат безопасно пользоваться печным и электрическим отоплением, напоминают, что нельзя оставлять детей наедине с источником огня и что зажигалки, спички и прочие опасные предметы должны храниться в недоступном для малышей месте.