В Наро-Фоминске провели День пожарной грамотности

28 сентября 2026, 13:28

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

День пожарной грамотности состоялся в парке Победы в Наро-Фоминске в субботу, 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Для взрослых и маленьких посетителей парка работали тематические интерактивные площадки. На них можно было ознакомиться со спецтехникой пожарных, узнать, как правильно пользоваться разными огнетушителями, и даже попробовать их в деле.





«Специалисты также рассказывали об основных причинах возникновения пожаров и объясняли гостям праздника, как правильно обращаться с открытым огнём и как пользоваться электроприборами, чтобы снизить риск возгорания», — говорится в сообщении.