На островке в Сестрорецком парке в Клину посадят жимолость, смородину и голубику

12 августа 2026, 16:29

оригинал Фото: istockphoto.com/Irina Khabarova

Ягодный остров появится в Сестрорецком парке в Клину на одном из участков, где река Сестра разделяется на несколько русел. Об этом рассказал руководитель паркового комплекса Иван Билибин, сообщает пресс-служба муниципалитета.





Участок, на котором высадят ягодные кустарники, носит неофициальное название Эко-остров. Ранее там находился общественный огород, где любой желающий мог выращивать овощи и цветы в ящиках с почвой. Сейчас этот огород перенесли в парк «Берёзовый», и на Эко-острове освободилось место под новый проект.





«В следующем году там планируется посадить 140 кустов жимолости, голубики, крыжовника, а также чёрной, красной и белой смородины», — сказал Билибин.